За вовлечение в попрошайничество могут ввести жесткие наказания

Тем, кто заставляет выходить на улицы, в подземные переходы и в электрички попрошаек, а затем отбирает у них полученные пожертвования, в будущем может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Сразу два законопроекта о введении наказаний для организаторов такого нелегального бизнеса внесены в Госдуму.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей. По ней лицам, ранее уже привлекавшимся за организацию попрошайничества к административной ответственности, будет грозить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Если преступление было совершено с использованием служебного положения, с угрозой насилия, его применением или с привлечением несовершеннолетних, накажут колонией на срок до 6 лет.

Если же в попрошайничать заставили детей и подростков младше 14 лет, то срок заключения составит от трех до 10 лет.

Другой законопроект вводит наказание для организаторов попрошайничества в Кодекс об административных правонарушениях. Штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей или административный арест на 10-15 суток будет грозить организаторам попрошайничества за впервые совершенное правонарушение.

В действующем законодательстве ответственности за подобные преступления нет. Есть только сотав преступления - за вовлечение в бродяжничество и попрошайничество несовершеннолетних. Согласно статье 151 УК РФ, за это грозит до 4 лет лишения свободы.

"Лица, осуществляющие организацию попрошайничества, по своей сути являются схожими с лицами, занимающимися организацией проституции. Это деяния, связанные с угрозой общественной нравственности", - пояснили авторы документов - депутаты Сергей Миронов и Михаил Емельянов.

"Попрошайничество уже стало бизнесом, и, естественно, надо бороться с ним, причем в рамках уголовных дел, а не в рамках административного законодательства", - прокомментировал "РГ" председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

"С несовершеннолетними особая проблема - часто детей пичкают успокоительными, чтобы они не плакали, берут детей напрокат. Не раз наши активисты вместе с полицией выявляли цыганок со светленькими детьми, а так как документов нет, сложно понять, чей это ребенок", - рассказал эксперт.

По словам общественника, попрошайничество кроме того связано с коррупцией сотрудников полиции на низовом уровне. "Попробуйте начать просить милостыню на улице или в метро, ни с кем предварительно не договорившись, - вас сразу прогонит полицейский. К сожалению, в большинстве случаев у хозяев попрошаек есть определенные договоренности с местной полицией", - указал Цветков.