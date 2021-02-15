Защита от паводков обойдется России в 1 млрд рублей

Расчистка русел рек, борьба с ледяными заторами и прочие мероприятия для профилактики паводков обойдутся России в 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Росводресурсов.

"В целом на территории Российской Федерации на сегодняшний день спокойная гидрологическая и водохозяйственная обстановка, - заверили в Роснедрах. - Регулирование крупнейших водохранилищ осуществляется на основе прогнозов Росгидромета по приточности, фактически складывающейся водохозяйственной обстановки и рекомендаций 22 межведомственных рабочих групп".

Чтобы обстановка и дальше оставалась под контролем, запланирована целая серия профилактических мероприятий. Ледокольные и ледорезные работы будут проведены на протяжении более 1 тысячи километров водной поверхности в Москве, Якутии, Хакасии, Ямало-Ненецком АО, Пермском крае, Вологодской и Архангельской областях. Ослабление прочности льда затронет площадь в 7 тысяч кв. км.

Кроме это, в этом году будут проведены работы на 167,5 км русел рек. За счет их расчистки, углубления дна и спрямления специалисты Росводресурсов предполагают снизить вероятность образования паводков в будущем.

Объем финансирования всего комплекса работ превысит 1 млрд рублей, подсчитали в ведомстве. Там подчеркнули, что все необходимые средства уже доведены до региональных властей.