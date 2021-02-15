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15.02.2021 17:54
Рубрика: Общество

Женщина впервые возглавила ВТО

Текст: Михаил Загайнов
Генсовет ВТО утвердил представительницу Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалу генеральным директором организации. Она стала первой женщиной в истории, занявшей этот пост.
Фото: Eric BARADAT / AFP Фото: Eric BARADAT / AFP
Фото: Eric BARADAT / AFP

Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта. Она будет занимать должность главы ВТО до 31 августа 2025 года.

Последнее место работы Нгози Оконджо-Ивеала - председатель правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). До этого она возглавляла минфин Нигерии, МИД страны, а также была управляющим директором Всемирного банка.

Нынешний глава ВТО Роберто Азеведо покидает свой пост на год раньше положенного срока. Свою досрочную отставку он объяснял состоянием здоровья.

Общество Здоровье Экономика Макроэкономика Международные организации ВТО

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