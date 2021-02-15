Женщина впервые возглавила ВТО

Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта. Она будет занимать должность главы ВТО до 31 августа 2025 года.

Последнее место работы Нгози Оконджо-Ивеала - председатель правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). До этого она возглавляла минфин Нигерии, МИД страны, а также была управляющим директором Всемирного банка.

Нынешний глава ВТО Роберто Азеведо покидает свой пост на год раньше положенного срока. Свою досрочную отставку он объяснял состоянием здоровья.