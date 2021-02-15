Женщина впервые возглавила ВТО

Генсовет ВТО утвердил представительницу Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалу генеральным директором организации. Она стала первой женщиной в истории, занявшей этот пост.
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Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта. Она будет занимать должность главы ВТО до 31 августа 2025 года.
Последнее место работы Нгози Оконджо-Ивеала - председатель правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). До этого она возглавляла минфин Нигерии, МИД страны, а также была управляющим директором Всемирного банка.
Нынешний глава ВТО Роберто Азеведо покидает свой пост на год раньше положенного срока. Свою досрочную отставку он объяснял состоянием здоровья.