Злодей из "Ванда/Вижн" может стать врагом "Мстителей" вместо Таноса

Сериал "Ванда/Вижн" с каждым новым вышедшим эпизодом задает все больше и больше вопросов, генерируя тем самым все больше фанатских теорий.

Согласно одной из них, главным злодеем может оказаться Мефисто - суперзлодей, который в комиксах выступает каноничным противником Алой Ведьмы, Доктора Стрэнджа, Призрачного Гонщика, Блэйда и много еще кого.

Ему же поклонники кинокомиксов приписывают заслугу появления в шоу персонажа из франшизы "Люди Икс".

Художественный руководитель игры God of War (2018) Раф Грассетти также является ярым фанатом Marvel, поэтому представил свой взгляд на противника Ванды Максимофф.

"Ванда/Вижн" - лучший сюрприз в этом году. Я люблю это шоу и не могу дождаться, чтобы увидеть, к чему оно нас приведет. Вот мой быстрый набросок Мефисто - прикольно, надеюсь, что скоро мы его увидим", - подписал свой рисунок известный иллюстратор.

В первом сезоне ситкома о супергеройской семейной паре выйдет еще 3 серии. Если в них подтвердится теория о Мефисто, возможно, он станет следующей глобальной угрозой для Мстителей на замену Таносу.