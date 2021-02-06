В сериале "Ванда/Вижн" состоялось историческое для Marvel событие

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Сериал "Ванда/Вижн" после первых четырех наиунылейших эпизодов наконец-то начал "разгоняться".

Как ранее и предупреждала Элизабет Олсен, авторы проекта включили в сюжет пятой серии камео одного из персонажей, давно не появлявшихся на экранах, но сделали это, надо отметить, достаточно изящно.

В гости к супергеройской паре пожаловал Ртуть (англ. Quicksilver) - брат Алой Ведьмы.

Но здесь необходимо обозначить один важный нюанс. Раньше этот персонаж был представлен в двух вариантах - в киновселенной Marvel его звали Пьетро, роль играл Аарон Тейлор-Джонсон, а во франшизе "Люди Икс" он был Питером, исполнитель роли - Эван Питерс.

И в сериале "Ванда/Вижн" сделали то, что было бы невозможным до поглощения Fox компанией Disney - в созданной Ведьмой реальности появилась именно версия Эвана Питерса.

По праву это можно назвать одним из важнейших событий для всей MCU, потому что это первый "мостик" к "Людям Икс", и демонстрация существования мультивселенной, которой так ждут все фанаты супергероики. Ведь от Ртути недалеко до их папы Магнето Фассбендера, Росомахи постоянно отнекивающегося Хью Джекмана, Дэдпула, многочисленных разновидностей Человека-паука, Венома и т.д.

На самом деле список возможных кроссоверов, конечно, может оказаться куда скромнее, но даже с таким сценарным поворотом "Ванда/Вижн" стало намного более интересным шоу.