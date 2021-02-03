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Стало известно, когда Веном Харди встретит Человека-паука Холланда

Новости
    03.02.2021, 00:13
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Фильм "Веном: Да будет Карнаж" пока остается одним из немногих, премьеру которого еще не перенесли из-за пандемии коронавируса.

Фото: Disney
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Информации о картине очень мало, а полноценный трейлер ожидается на Супербоуле Национальной футбольной лиги США в ближайшие выходные.

Как пишет We Got This Covered, именно в этом ролике впервые будет показана связь ленты с киновселенной Marvel с помощью Человека-паука Тома Холланда.

До этого о взаимосвязи двух медиафраншиз можно было судить по трейлеру "Морбиуса", в котором мелькал плакат с дружелюбным соседом и появлялся стервятник в исполнении Майкла Китона.

Фото: предоставлено Disney
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Кроме того, в концовке первого "Венома" Эдди Брок говорит о том, что планирует завязать с тележурналистикой и попробовать себя в прессе на восточном побережье, явно намекая на газету The Daily Bugle, с которой у Питера Паркера всегда были тесные отношения.

Премьера сиквела похождений инопланетного симбионта назначена на июнь 2021 года. По предварительным данным, у ленты будет взрослый рейтинг "R".

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