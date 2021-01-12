Тизер: у продолжения "Венома" будет "взрослый" рейтинг R

В Сеть слили тизер продолжение кинокомикса "Веном", который, как сообщается, покажут на грядущем Супербоуле 7 февраля.

Ролик не назовёшь содержательным, зато в мрачности ему не откажешь. А самое главное, из него мы узнаём, что у сиквела "Венома" будет максимально "взрослый" рейтинг - R.

Напомним, у первого фильма, вышедшего в 2018-м, изначально тоже планировался такой рейтинг, который потом сменили на PG-13, что ленте, по мнению многих фанатов, только навредило.

Второй "Веном" с подзаголовком "Да будет Карнаж" должен выйти летом 2021 года. Впрочем, в этом в наше время быть уверенным никак нельзя. Например, премьеру фильма "Морбиус", расширяющего марвеловскую вселенную Sony, только что перенесли на осень текущего года. Пока.

Между тем, напомним, всё ещё не исключается появление Венома в Киновселенной Marvel. В которой рейтинг R по понятным причинам не приветствуется.