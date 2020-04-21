Премьеру продолжения "Венома" перенесли на 2021 год

Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.

Фильм получил двусмысленный заголовок Let it be Carnage, в котором содержатся как намеки на кровополитие, так и на существенное экранное время, которое получит персонаж-симбиот Вуди Харрельсона по имени Карнаж, появившийся в титрах первой части "Венома".

Помимо Харрельсона зрители снова увидят Тома Харди в роли Венома, а также Мишель Уильямс.

Режиссером сиквела стал Энди Серкис, что уже вселяет сдержанный оптимизм.