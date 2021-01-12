"Морбиуса" с Джаредом Лето снова перенесли

Кинокомикс "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли в очередной раз перенесли - теперь лента про антигероя выйдет 8 октября 2021 года. Об этом пишет Variety.

Ранее премьера планировалась на 19 марта, но студия Sony не верит, что к этой дате пандемия сойдет на нет и зрители будут готовы вернуться в кинозалы.

Сюжет картины расскажет историю становления ученого Майкла Морбиуса, который в стремлении излечить редкое заболевание становится чудовищным вампиром.

Фильм должен продолжить развитие киновселенной Sony, стартовавшей с "Венома", а также, предположительно, стать "мостиком" к MCU, так как в трейлере мелькал плакат с Человеком-пауком и появлялся Майкл Китон в образе Стервятника.