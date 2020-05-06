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Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном"

Новости
    06.05.2020, 19:10
Текст:   Богдан Бобров

Цифровой художник со сложно произносимым ником spdrmnkyxxiii вслед за постером с Томом Холландом в черном костюме-симбиоте изобразил на новом арте актера Вуди Харрельсона в образе злодея Карнажа.

Данный персонаж должен стать основным антагонистом в сиквеле "Венома" с Томом Харди.

Его имя было даже вынесено в подзаголовок новой ленты, из-за чего среди фанатов разгорелись бурные дискуссии.

Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.

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