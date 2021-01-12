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СМИ: "Черную вдову" и другие весенние хиты снова перенесут

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    12.01.2021, 15:40
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Переносы премьер фильмов во время мировой пандемии уже никого не удивляют.

Фото: kinopoisk.ru
Глава Marvel рассказал о возвращении Мстителей

По данным издания Variety, Голливуд готовится к новой волне переносов. Пока речь идет в основном об изменении графика релизов весенних потенциальных блокбастеров.

Следующие проекты имеют все шансы переехать на осень: "Не время умирать" (31 марта), "Тихое место 2" (21 апреля 2021), "Чёрная вдова" (29 апреля), "Главный герой" (19 мая), "Форсаж 9" (26 мая), "Круэлла" (26 мая).

Ранее стало известно, что в очередной раз отодвинулась дата премьеры "Морбиуса".

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