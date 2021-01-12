СМИ: "Черную вдову" и другие весенние хиты снова перенесут

Переносы премьер фильмов во время мировой пандемии уже никого не удивляют.

По данным издания Variety, Голливуд готовится к новой волне переносов. Пока речь идет в основном об изменении графика релизов весенних потенциальных блокбастеров.

Следующие проекты имеют все шансы переехать на осень: "Не время умирать" (31 марта), "Тихое место 2" (21 апреля 2021), "Чёрная вдова" (29 апреля), "Главный герой" (19 мая), "Форсаж 9" (26 мая), "Круэлла" (26 мая).

Ранее стало известно, что в очередной раз отодвинулась дата премьеры "Морбиуса".