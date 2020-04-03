Продолжение "Тихого места" получило новую дату премьеры

Продолжение успешного хоррора "Тихое место", которое должно было выйти (в том числе - в РФ) в марте, но по понятным причинам не вышло, получило новую дату премьеры.

Как пишет Variety, новая картина Джона Красински с Эмили Блант и Киллианом Мёрфи в главных ролях окажется на больших экранах 4 сентября. Раньше начало осени сочли бы неудачным временем для проката, но сейчас всё иначе.

Кроме того, студия Paramount перенесла премьеру фильма "Губка Боб в бегах" - с 22 мая на 31 июля. А фантастический боевик "Война завтрашнего дня", чей выход был запланирован на декабрь этого года, теперь вообще неизвестно когда увидит свет.

Ранее Paramount перенесла на 23 декабря премьеру фильма "Топ Ган: Мэверик".

Напомним, недавно Джон Красински запустил на YouTube юмористическое "Шоу хороших новостей".