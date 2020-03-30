Автор "Тихого места" запустил "Шоу хороших новостей" против COVID-19

Актер и режиссер Джон Красински ("Тихое место", "Тихое место 2", сериал "Офис") решил бороться с нескончаемым потоком негатива в информационном пространстве, вызванным эпидемией коронавируса, и запустил на YouTube "Шоу хороших новостей".

В первом пятнадцатиминутном выпуске он собрал множество позитивных постов из социальных сетей, часть из которых посвящена флешмобам медиков со всего света, рискующих своим здоровьем, но продолжающих работать, при этом призывая людей оставаться дома.

Первым онлайн-гостем передачи стал Стив Карелл - экранный начальник Джона по сериалу "Офис". Вместе они вспомнили, что на прошлой неделе ситкому исполнилось уже 15 лет, а также обсудили наиболее смешные эпизоды шоу.

Подводя итог первого выпуска, Красински отметил, что насколько бы сложной ни была сейчас жизнь, в мире всегда происходит что-то хорошее.