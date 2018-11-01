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Стали известны гонорары самых "дорогих" актрис и актеров ТВ

НОВОСТЬ01.11.2018, 19:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В то время как американский деловой журнал Forbes выводил десятки самых богатых актеров и актрис телевидения, был составлен и телесписок несколько иного рода, но ничуть не менее познавательный. Из которого можно узнать, какие гонорары получили звезды на съемки в одном эпизоде сериалов.

Материал опубликован изданием EW, и из него следует, что на вершине - Хавьер Бардем, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Джулия Робертс и Норман Ридус.

Так, например, Бардем получает по 1,2 миллиону долларов за серию нового и пока безымянного проекта Amazon, а Энистон и Уизерспун, сыгравшие, кстати, сестер в бессмертном ситкоме "Друзья", - по 1,1 миллиона долларов за эпизод своего шоу для Apple TV. У которого пока названия тоже нет.

Фото: AP/ Gero Breloer
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Причем, подчеркивает издание, на самом деле цифры могут быть значительно выше, поскольку речь идет только про актерские гонорары, тогда как названные задействованы на проектах еще и как продюсеры.

Актер Норман Ридус, который, как предполагается, выйдет теперь на ведущую роль в "Ходячих мертвецах" - после воистину нелепой смерти шерифа Рика Граймса в последней серии текущего сезона, - получает за эпизод TWD по миллиону ровно. Столько же - у Элизабет Мосс за мракобесную антиутопию "Рассказ служанки". Джулия "Красотка" Робертс зарабатывает по шестьсот тысяч долларов за эпизод своего сериала "Возвращение домой".

Гонорар Стива Карелла за еще один безымянный сериал Apple - шестьсот тысяч / эпизод, американской актрисы и певицы Келли Кларксон за "Голос" - 560 тысяч, в то время как Энтони Маки ("марвеловский" Сокол), получил по 475 тысяч за каждый из тех двух серий неровно встреченного "Видоизмененного углерода", в которых он появлялся.

Шон Пенн за фантастическую драму "Первые" и комик Кевин Харт за шоу TKO: Total Knock Out клали на свои банковские счета по полмиллиона после каждого эпизода шоу.

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