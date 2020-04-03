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Премьера продолжения Top Gun с Томом Крузом отложена из-за пандемии

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    03.04.2020, 11:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередной перенос. Которому никто не удивился и который, сказать прямо, уже никак не влияет на общую картину: премьеру художественного фильма "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick) с Томом Крузом в главной роли отложили из-за всплеска заболеваемости новым коронавирусом.

Об этом пишет ScreenRant.

Предполагалось, что зрители увидят фильм в июле. Новая дата премьеры - 23 декабря.

"Топ Ган: Мэверик" - продолжение картины "Лучший стрелок" (Top Gun) 1986 года. Сиквел снял Джозеф Косински. В ролях, помимо Круза, - Вэл Килмер, Дженнифер Коннелли, Майлз Теллер, Глен Пауэлл.

Напомним: съемки другого блокбастера с Крузом, седьмой части линейки "Миссия невыполнима", были отложены по этой же причине - из-за злодейств вируса.

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