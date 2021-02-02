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Disney выпустит сериал о родине "Черной пантеры" Ваканде

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    02.02.2021, 11:22
Текст:   Богдан Бобров

Компания Disney в прошлом году изменила стратегию производства контента и теперь палит в аудиторию анонсами новых сериалов как из пулемета.

Фото: kinopoisk.ru
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Вслед за шоу "Ванда/Вижн", "Локи" и т.д. студия выпустит шоу, посвященное Ваканде - родине Черной пантеры. Об этом пишет Deadline.

Главным к проекту приставлен режиссер и соавтор сценария сольника о Т'Чалле Райан Куглер, с которым заключен пятилетний контракт.

Постановщик в настоящее время также занят проработкой второй части "Черной пантеры".

После смерти Чедвика Боузмана в августе 2020-го Marvel до сих пор не объявляла о планах на дальнейшее развитие франшизы, пообещав лишь, что супергероя не будут "воскрешать" на экране цифровым способом.

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