В Marvel рассказали о цифровом двойнике Боузмана для "Черной пантеры 2"

Некоторое время назад блогер и инсайдер Грейс Рандольф сообщила, что Marvel в сиквеле "Черной пантеры" планирует использовать цифровую копию умершего от рака Чедвика Боузмана.

Один из черновых вариантов сценария, по имеющимся у нее данным, предусматривал гибель Т'Чаллы в начале фильма на поле боя.

Эти слухи в интервью аргентинскому изданию Clarin прокомментировала продюсер студии Виктория Алонсо. Она опровергла эту версию, сказав, что они не будут прибегать к использованию современных технологий, чтобы почтить таким образом память об актере.

Тогда возникает достаточно странная ситуация, так как Кэрри Фишер, например, для последней трилогии "Звездных войн" именно что "дорисовывали" на компьютере, чтобы закончить сюжетную линию принцессы Леи. И вопроса о почтении памяти тогда это ни у кого не вызвало.

В целом, Marvel Studios до сих пор не обозначила четкой стратегии по дальнейшему развитию франшизы "Черная пантера".

Чедвик Боузман умер 28 августа в возрасте 43 лет от рака, с которым он боролся на протяжении последних четырех лет. Он может стать первым актером в истории премии "Оскар", который посмертно будет удостоен сразу двух главных номинаций.