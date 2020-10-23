Чедвика Боузмана могут посмертно номинировать на два "Оскара"

Компания Netflix может выдвинуть актера Чедвика Боузмана, неожиданно и скоропостижно скончавшегося в августе текущего года, на премию "Оскар" сразу в двух номинациях. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По информации журнала, исполнитель роли "Черной Пантеры" посмертно может претендовать на самую престижную награду в киноиндустрии "за лучшую мужскую роль" в картине "Ма Рейни: Мать блюза", премьера которой намечена на декабрь 2020 года. Боузман сыграл в проекте трубача Ливи, который принял активное участие в становлении американского блюза - это была его последняя роль.

Кроме того, за участие в ленте "Пятеро одной крови" издание прочит ему еще и номинацию за "лучшую мужскую роль второго плана".

Если информация подтвердится, Чедвик Боузман станет первым актером в истории премии, который посмертно будет удостоен сразу двух главных номинаций.