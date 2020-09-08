Арт: Чедвика Боузмана в роли Черной пантеры может заменить женщина

После внезапной новости о смерти Чедвика Боузмана Marvel Studios до сих пор не делала никаких официальных заявлений о дальнейшей судьбе франшизы "Черная пантера".

По инсайдерской информации, одним из возможных вариантов может быть передача супергеройского звания Шури - сестре Т'Чаллы.

Художник Джефф Коул решил визуализировать такой сценарий и нарисовал актрису Летишу Райт в соответствующем образе.

Аудитории работа иллюстратора пришлась по душе - на момент написания этой заметки пост набрал более 110 тысяч отметок "нравится".

Чедвик Боузман умер 28 августа в возрасте 43 лет от рака, с которым он боролся на протяжении последних четырех лет.