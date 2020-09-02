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В Marvel не знают, как продолжить "Черную Пантеру" без Боузмана

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    02.09.2020, 21:15
Текст:   Богдан Бобров

Недавняя смерть Чедвика Боузмана стала неожиданностью для всех, включая боссов и сценарную группу Marvel Studios.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет The Hollywood Reporter, в разной степени осведомленности о состоянии здоровья исполнителя роли Черной Пантеры за пределами его семьи были только режиссер фильма "42" Брайан Хелгеленд, продюсер "21 моста" Логан Коулз, агент и тренер актера.

Сам же Боузман, по информации источника издания, еще за неделю до своей кончины верил в собственное выздоровление и готовился к сиквелу, но течение болезни резко ухудшилось. В последнее время он сильно похудел, но собирался набрать мышечную массу к марту - к началу съемок.

Теперь в Marvel не знают, что делать не только со второй частью, но и с другими проектами, в которых должен был появиться Т'Чалла.

Вариант с заменой актера, очевидно, повлечет волну гнева фанатов. Другой выход - возможность передать супергеройское звание Шури - сестре короля Ваканды, таким образом сохранив прибыльную франшизу - "Черная Пантера" с кассовыми сборами в 1,3 млрд долларов является самым финансово успешным "сольником" во всей киновслененной Marvel. Больше зарабатывали только кроссоверы с "Мстителями".

Неизвестно, к чему в итоге склонится Marvel, но уже сейчас ясно, что изменения коснутся очень многих грядущих картин.

Чедвик Боузман умер 28 августа в возрасте 43 лет от рака, с которым он боролся на протяжении последних четырех лет.

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