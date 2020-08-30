Новости

Умер создатель "Смешариков" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров 13:37
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева 13:11
Названы дата и место прощания с актером Владимиром Андреевым 29.08.2020
Умер актер Владимир Андреев 29.08.2020
Вышел новый трейлер второго сезона "Темных начал" 29.08.2020

Твит о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным за всю историю

Новости
    30.08.2020, 15:37
Текст:   Богдан Бобров
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

Сообщение о смерти актера Чедвика Боузмана, запомнившегося широкой аудитории по роли Черной пантеры в киновселенной Marvel, стало самым популярным за все время существования Twitter. Информация опубликована в официальной ленте микроблога.

"Дань, достойная короля", - написано в твите, а в конце добавлен хештег "Ваканда навсегда".

На момент написания этой заметки пост набрал уже более 6,7 млн "сердечек".

Чедвик Боузман умер 28 августа в возрасте 43 лет от рака, с которым он боролся на протяжении последних четырех лет.

Новости

Режиссер "Не дыши" перезапустит "Техасскую резню бензопилой" 29.08.2020
Актер Валерий Янклович ограблен в Москве 29.08.2020
Вышел трейлер "шахматного" сериала со звездой "Ведьмы" и "Сплита" 29.08.2020
⧣ США
Фото: Предоставлено телеканалом ТВ-3
"Секретные материалы" вернутся на экраны в новом формате 29.08.2020
Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости" 29.08.2020
В США умер сыгравший главную роль в "Черной пантере" Чедвик Боузман 29.08.2020
⧣ интернет
Фото: twitter.com/ damme_tachi
Джигурда - Тор, Невский - Танос: российские актеры во вселенной Marvel 28.08.2020
Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона "Ведьмака" 21.08.2020
29-летний певец Тави Пустиу погиб в ДТП, ведя прямой эфир в Instagram 20.08.2020
⧣ фантастика
Фото: twitter.com/ empiremagazine
Опубликовано изображение песчаного червя из новой "Дюны" 28.08.2020
Вышел трейлер финала сериала "Сверхъестественное" 28.08.2020