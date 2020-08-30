Твит о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным за всю историю

Сообщение о смерти актера Чедвика Боузмана, запомнившегося широкой аудитории по роли Черной пантеры в киновселенной Marvel, стало самым популярным за все время существования Twitter. Информация опубликована в официальной ленте микроблога.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

"Дань, достойная короля", - написано в твите, а в конце добавлен хештег "Ваканда навсегда".

На момент написания этой заметки пост набрал уже более 6,7 млн "сердечек".

Чедвик Боузман умер 28 августа в возрасте 43 лет от рака, с которым он боролся на протяжении последних четырех лет.