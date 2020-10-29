Marvel снимет фильм о женской команде Мстителей

Картина "Мстители: Финал" была полна самыми разнообразными запоминающимися сценами. Одна из них - пафосное объединение супергероинь после спасения неуклюжего и нарочито бестолкового Человека-паука ближе к концу фильма.

У актрисы Летишы Райт во время интервью Yahoo спросили, хотела бы она, чтобы участвовавшие в эпизоде девушки получили собственную ленту про Мстителей (или Мстительниц) и готова ли она бороться за такую возможность.

Исполнительница роли Шури ответила, что сражаться за подобные идеи не придется. По ее словам, Кевин Файги - руководитель Marvel Studios - и продюсер Виктория Алонсо уже давно продумывают фем-версию "Мстителей".

Актриса убеждена, что выход подобного фильма уже решенный вопрос, осталось только дождаться нужного момента.

Самой же Летише Райт, напомним, прочат позицию преемника супергеройского звания "Черная пантера" в связи с неожиданной кончиной Чедвика Боузмана.