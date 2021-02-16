Афины засыпало снегом

Обильный снегопад, начавшийся вечером в понедельник и продолжавшийся всю ночь, покрыл дороги Аттики - столичного региона Греции - внушительным слоем снега.

Из-за сложившейся ситуации муниципальные власти вынуждены были перекрыть ряд дорог и участков на столичных магистралях. Дорожная полиция призывает граждан избежать необоснованных поездок на личных автомобилях как минимум до 10:00 по местному времени (11:00 мск). Полностью же снегопад в Афинах, как ожидают синоптики, прекратится к полудню.

"Ведется борьба за то, чтобы основные дороги оставались открытыми, - сообщил в эфире телеканала МЕГА префект Аттики Йоргос Патулис. - К 10 часам утра ожидается много снега. Бригады идут пешком, людей на улицах быть не должно".