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16.02.2021 10:37
Рубрика: В мире

Афины засыпало снегом

Текст: Денис Кабанов (Афины)
Фото: EPA-EFE/LASKARIS TSOUTSAS Фото: EPA-EFE/LASKARIS TSOUTSAS
Фото: EPA-EFE/LASKARIS TSOUTSAS

Обильный снегопад, начавшийся вечером в понедельник и продолжавшийся всю ночь, покрыл дороги Аттики - столичного региона Греции - внушительным слоем снега.

Фото: Greek Ministry of Culture
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Из-за сложившейся ситуации муниципальные власти вынуждены были перекрыть ряд дорог и участков на столичных магистралях. Дорожная полиция призывает граждан избежать необоснованных поездок на личных автомобилях как минимум до 10:00 по местному времени (11:00 мск). Полностью же снегопад в Афинах, как ожидают синоптики, прекратится к полудню.

"Ведется борьба за то, чтобы основные дороги оставались открытыми, - сообщил в эфире телеканала МЕГА префект Аттики Йоргос Патулис. - К 10 часам утра ожидается много снега. Бригады идут пешком, людей на улицах быть не должно".

В мире Европа Греция РГ-Видео

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