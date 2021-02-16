Анатолий Седельников обладал врожденными качествами военного разведчика

Начальную школу Анатолий окончил в Туруханске, где русский язык и литературу преподавал поэт Игнатий Рождественский.
Среднюю школу (N19) окончил в Красноярске. Печатался как поэт в газетах.
В 1940 году Анатолия призвали в армию.
С начала войны служил в Главном разведывательном управлении Генштаба Красной Армии. Как вспоминали сослуживцы, Анатолий "обладал врожденными качествами военного разведчика".
С 1942 года воевал в составе партизанской бригады Героя Советского Союза Г. Линькова.
Был награжден орденом Ленина и орденом Отечественной войны I степени.
Писал стихи и находясь в партизанском отряде.
Погиб в августе 1944-го под Люблином, в Польше.