Android 12 полностью изменит дизайн и получит необычное название

Компания Google впервые за много лет намерена радикально поменять внешний вид операционной системы Android. Двенадцатая версия платформы получит новый дизайн под названием Material NEXT.

Ранее в интернет уже попадали скриншоты Android 12, на которых были видны некоторые элементы интерфейса. Однако финальный вариант оформления операционной системы попадет к разработчикам только летом, после официального анонса, который пройдет на конференции WWDC.

Инсайдеры сообщают, что Android 12 получит обновленный режим Always-On Screen, переработанную функцию "картинка в картинке", ряд улучшений безопасности. Также, по данным источников, в Google уже подобрали название новой версии платформы - Snow Cone. Так называется десерт из сиропа и колотого льда.