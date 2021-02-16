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16.02.2021 11:46
Рубрика: В мире

Австрия продлевает карантин на семь недель

Текст: Александр Саможнев
Австрийское правительство приняло решение продлить ограниченный локдаун еще на семь недель до католических пасхальных праздников, которые в этом году выпадают на 4 апреля, пишет газета Kronen Zeitung.
Фото: EPA-EFE/YVES HERMAN / POOL Фото: EPA-EFE/YVES HERMAN / POOL
Фото: EPA-EFE/YVES HERMAN / POOL

"Мы полны надежд на дальнейшее снятие ограничений. Но на данный момент мы такой возможности не видим", - заявил канцлер Себастьян Курц.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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По его словам, окончательное решение будет принято на правительственном уровне 1 марта. Неделю назад в Австрии вновь открылись все магазины, парикмахерские и другие фирмы, предоставляющие услуги по уходу за телом. Для посещения салонов красоты требуется отрицательный тест на коронавирус. Особенно гостиничный и ресторанный бизнес, который был закрыт в течение нескольких месяцев, ждет перспектив улучшения ситуации с пандемией.

Специалисты отмечают, что после открытия всей торговли эпидемиологическая ситуация в стране осталась в целом стабильной. Однако опасения вызывают мутация британского вируса в Восточной Австрии, а Тироле - южноафриканского. По-прежнему рекомендовано избегать личных контактов. В настоящее время разрешены встречи двух домохозяйств. "Если все не проявят осторожность, есть опасность увеличения заболеваемости", - отметил канцлер.

Правительство Австрии возлагает большие надежды на тестирование и вакцинацию населения. Ожидается, что к пасхе должен быть вакцинирован один миллион человек. На сегодняшний день привито 400 тысяч граждан, из них 145 тысяч получили вторую дозу.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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