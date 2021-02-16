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16.02.2021 14:09
Рубрика: Экономика

Банкиров хотят обязать объяснять причины отказа в ипотечных каникулах

Текст: Владислав Куликов
Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, повышающий гарантии для должников на получение кредитных каникул в случае финансовых трудностей. Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев рассказал, что рассматриваемый в Госдуме законопроект обязывает финансовые организации объяснить заемщикам причины отказа в предоставлении кредитных каникул.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Предлагаемые нормы будут побуждать банки к более ответственному и добросовестному поведению при рассмотрении вопроса об изменении условий договора. В случае необоснованного отказа в предоставлении ипотечных каникул заемщики смогут обжаловать отказ в досудебном порядке", - пояснил Груздев.

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Он отметил, что действующее законодательство предусматривает возможность для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, изменить порядок погашения задолженности по действующему договору кредита. Изначально эта мера была введена для ипотечных заемщиков.

"Граждане могут потребовать приостановления исполнения обязательств или уменьшения платежей по ипотечному кредиту на срок до шести месяцев. Но для этого надо достичь соответствующих договоренностей с кредитной организацией, то есть принципиально важно, чтобы финансовая организация пошла навстречу заемщику. Весной прошлого года были приняты меры, усиливающие гарантии для всех граждан и предпринимателей, пострадавших от пандемии. Если их доходы упали из-за ограничительных мер и в целом ухудшившейся экономической ситуации, они вправе претендовать на кредитные каникулы наряду с ипотечными заемщиками", - отметил председатель правления АЮР.

Между тем от заемщиков стали поступать жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении кредитных или ипотечных каникул.

"Вместо этого финансовые организации предлагают собственные программы реструктуризации, которые не всегда экономически выгодны заемщикам. Поскольку банки ничем не мотивируют свои отказы, то и обжаловать их решения затруднительно. Предлагаемая инициатива меняет ситуацию и повышает правовые гарантии защиты заемщиков", - объяснил Груздев.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
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Он рассказал, что, по данным Банка России, в период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года в кредитные организации в общей сложности поступило 3 миллиона 277,2 тысячи обращений об изменении условий кредитного договора, включая предоставление кредитных каникул. В январе число заявок на реструктуризацию сократилось на 32,2% по сравнению с декабрем. В период с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года поступило 73,7 тысячи заявок. На 27 января банками рассмотрено 98,7% поступивших заявок граждан, одобрен примерно 61% от рассмотренных.

"Всего за период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года банками проведена реструктуризация 1,8 миллиона кредитных договоров на общую сумму свыше 875 миллиардов рублей. Что же касается ипотечных должников, то за весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставлены по 15,3 тысячи заявлений на сумму 40,6 миллиарда рублей", - резюмировал Груздев.

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