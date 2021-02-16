Будет создана платформа для обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями

Фонд "Круг добра" ведет работу по формированию электронной платформы для отслеживания процесса обеспечения нужными лекарствами детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Она станет частью единой медицинской государственной информационной системы, сообщил глава фонда, протоиерей Александр Ткаченко.

"Инструменты, которые государство выработало для решения проблемы, начинают работать, - цитирует его слова агентство РИА Новости. - Нужно еще некоторое время для того, чтобы сформировалась та электронная платформа, которая сделает прозрачной всю процедуру: от момента поступления заявки, ее рассмотрения и закупки лекарства и передачи по месту лечения ребенка".

Тема снабжения лекарствами детей с редкими заболеваниями обсуждалась на круглом столе "Актуальные проблемы оказания медицинской помощи пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями в условиях текущей эпидемиологической ситуации и пути их решения".