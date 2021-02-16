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16.02.2021 18:20
Рубрика: Экономика

ЦБ предупредил инвесторов о рисках перегрева на рынке акций в США

Текст: Михаил Загайнов
Центробанк отмечает существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков, возможная коррекция которых может сказаться и на российских инвесторах.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"В январе 2021 г. на американском рынке наблюдался всплеск активности на торгах отдельных низколиквидных акций, в нерациональном росте которых прослеживались манипулятивные действия со стороны сплотившихся частных инвесторов, которые координировались через интернет-платформу Reddit", - говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", который подготовил Центробанк.

Фото: iStock
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В качестве примера регулятор привел ситуацию вокруг акций GME (GameStop Ltd). Несмотря на слабые показатели компании, пользователи спровоцировали резкий рост стоимости акций, после чего на рынке началась коррекция.

"Подобные ситуации с вовлечением большого числа розничных инвесторов являются опасной практикой для финансового рынка, подрывающей доверие к нему и превращающей торговлю на рынке в gambling (азартную игру). Помимо розничных инвесторов, получивших прибыль от резкого роста акций, часть частных инвесторов совершила покупки на пике роста акций на фоне ажиотажа на рынке и уже зафиксировала значительные убытки", - предупредили в ЦБ, отметив, что главная причина подобных авантюр - недостаток финансового образования у большинства частных инвесторов.

По данным ЦБ, на 1 января россияне вложили в акции нерезидентов 712 миллиардов рублей, из них 570 миллиардов приходятся на акции иностранных компаний. При этом в общем объеме вложений российских инвесторов доля бумаг зарубежных компаний составляет лишь семь процентов.

Говоря о структуре инвестиций россиян в иностранные акции, регулятор отметил, что инвесторы в основном выбирают бумаги из главных американских индексов - S&P 500, NASDAQ и Dow Jones. Наиболее популярные отрасли - информационные и высокие технологии (28%), транспорт (10%), медицина (10%).

Среди российских компаний лидируют нефтегазовый сектор (32%) и горнодобывающая промышленность (10%).

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