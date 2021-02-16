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16.02.2021,  
15:03
Текст:  Алексей Моисеев

"Черная акула": копию Ка-50 на базе AH-1 Cobra пытались создать в США

Американские военные привыкли, чтобы на их учениях противоборствующую сторону представляли не какие-то абстрактные силы, а конкретный противник.

В 80-е годы для максимальной реалистичности учебных боевых действий в США была сформирована необычная воинская часть - "32-й гвардейский мотострелковый полк".

Это формирование дислоцировалось в Национальном учебном Центре Форт-Ирвин в пустыне Мохаве. Оно было вооружено советской военной техникой, захваченной израильтянами в войнах с арабскими странами, а также выполненными на шасси легких танков М551 Sheridan и БТР М113 имитациями Т-72, Т-80, БМП-1, БМП-2, ЗСУ-23-4 "Шилка".

На полигоне вышеупомянутого центра круглый год шли учебные сражения с участием сотен единиц техники.

В авиации "советских" первоначально изображали перекрашенные под МиГи легкие штурмовики A-4 Skyhawk, истребители F-5 Tiger II. Позже, когда ВВС СССР стали перевооружать на технику четвертого поколения, специализированные эскадрильи стали комплектовать уже F-16N и израильскими Kfir.

В ходе различных маневров также активно использовались вертолеты. Среди них были и "загримированные" под винтокрылые машины вероятного противника. На какие-то образцы лишь наносили похожий камуфляж, на других же экземплярах пытались точно копировать оригиналы.

Фото: Defence Detective / youtube.com
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Например, известны "Ми-24П", выполненные на основе H-19 и очень похожие на настоящие "двадцать четвертые". Подделки выдавали лишь не убирающиеся стойки шасси.

В первой половине 90-х в США решили воспроизвести самый мощный на то время боевой вертолет в мире - Ка-50. В качестве основы взяли AH-1 Cobra. Созданный QAH-1S Hokum-X очень отдаленно напоминал "Черную Акулу". Возможно, поэтому все и ограничилось выпуском лишь трех экземпляров.

В настоящее время в США F-16 Fighting Falcon изображают Су-57, а на одном из аэродромов был замечен макет китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20.

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