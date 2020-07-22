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22.07.2020,  
13:46
Текст:  Алексей Моисеев

Копия новейшего китайского истребителя замечена на военной базе в США

Авиация корпуса морской пехоты США в ходе подготовки личного состава продолжает использовать полномасштабную копию самого современного боевого самолета КНР - истребителя пятого поколения Chengdu J-20.
Фото: Google Maps Фото: Google Maps
Фото: Google Maps
Фото: youtube.com
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Впервые этот необычный аппарат был замечен в США в аэропорту Саванны (штат Джорджия) еще два года назад. Тогда некоторые авиационные эксперты, принявшие его за настоящий, ломали головы, предполагая, как же он мог оказаться за океаном. В качестве одной из версий рассматривался даже угон.

На самом деле все объяснялось просто, командование Корпуса морской пехоты США, озабоченное растущей военной мощью Китая, заказало на одном из предприятий США макет "Черного орла", который и должен был использоваться в учебных целях.

Ситуация с копией J-20 была подробно разобрана авиационным порталом The Aviationist.

Этот же источник обнародовал новые снимки "китайского самолета", замеченного на военном объекте морпехов в Северной Каролине. Здесь эксплуатируются самолеты вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier II, а также новейшие Lockheed Martin F-35B Lightning II.

В американских вооруженных силах в ходе учений различного масштаба стараются максимально реалистично изобразить своих вероятных противников. Поэтому здесь часто применяется иностранная военная техника или ее имитации, которые находятся на вооружении специальных хорошо подготовленных подразделений.

J-20 выпускается серийно и, несмотря на определенные проблемы с двигателями, считается опасным противником. Этим и объясняется такой высокий интерес к нему со стороны США.

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