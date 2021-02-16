Миронова заняла пятое место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Во вторник, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Вместо привычного штрафного круга за каждый промах к результату прибавлялась одна минута. Поэтому чистая стрельба вкупе с высокой скоростью гарантировали бы медаль.

Лучше остальных с задачей справилась представительница Чехии Маркета Давидова. Она не допустила ни одного промаха и преодолела дистанцию за 42 минуты 27,7 секунды.

Второй результат показала шведка Ханна Эберг, которая долгое время находилась на первой строчке. Она допустила один промах и в итоге Давидовой уступила 27,9 секунды. Бронзовая медаль досталась Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии. С одним промахом она уступила победительнице чуть более минуты.

До последнего огневого рубежа на место в тройке претендовала россиянка Светлана Миронова. Но в финале она допустила второй промах в гонке и в итоге стала лишь пятой, проиграв победительнице 2 минуты 05,8 секунды.

Лариса Куклина стала 14-й, Ульяна Кайшева - 24-й, Татьяна Акимова - 29-й.