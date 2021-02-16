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16.02.2021 12:46
Рубрика: Культура

Что стоит за новым видом современного искусства - резьбой по книгам

Текст: Елена Новоселова
Мода на вторичное использование вещей породила довольно варварский способ самовыражения. Это буккарвинг (в переводе с английского "резьба по книгам"). Он зародился на западе, но быстро осваивается и российскими поклонниками необычного в искусстве. Сайты с советами и мастер-классами, как из книг делать модные аксессуары, мебель или горшки для цветов, множатся в геометрической прогрессии.

Как скульпторы режут по дереву, так буккарверы по стопке страниц, удаляя все лишнее, чтобы получилась объемная картинка, барельеф, портрет. Самое знаменитое изделие книжных скульпторов - это диван Альваро Тамарита. Но есть и книжные полки из книг, торшеры, тумбочки, кресла.

Фото: Анатолий Коненко
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"Буккарвинг" порожден отношением к книге как к устаревшему носителю информации, которую можно без труда получить из другого источника. И как следствие, глобальным распространением новой информационной культуры, убежден доктор филологических наук, доцент кафедры теории литературы филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Холиков. "Резьба по книге сводит ее к "материальной", "вещной" составляющей даже в тех случаях, когда художник с помощью ножа или скальпеля вырезает нечто, имеющее отношение к рассказанной писателем истории, как это делает, например, Сью Блэквелл со сказками Андерсена. Ведь что восхищает зрителя таких "книжных скульптур"? Техника. Мастерство. Умение обработать исходный материал, придав ему новую форму, - размышляет филолог. - А что коробит нормального (пока еще) читателя? Каким бы концептуальным ни был продукт этого нового творчества, книга в нем - всего лишь "сырье", "бумага", - размышляет ученый.

Культура Арт Актуальное искусство

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