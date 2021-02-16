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16.02.2021 20:30
Рубрика: Власть

Кот не продается

Домашних любимцев запретят забирать за долги
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий судебным приставам изымать у должников домашних животных. Сейчас инициатива готовится ко второму - ключевому чтению. Именно на этом этапе будущий закон принимает окончательный вид.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специальные поправки в Гражданский процессуальный кодекс защитят котов, собак, попугаев и всех-всех-всех семейных любимцев от горькой разлуки, если хозяева наделали долгов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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С инициативой выступили председатели двух комитетов Государственной Думы: комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По закону домашние животные - всего лишь имущество. Причем некоторые из них очень дороги в самом приземленном - финансовом смысле. Поэтому на практике бывают ситуации, когда какой-нибудь особо ценный котик может оказаться под арестом из-за хозяйских долгов.

Например, несколько лет назад в руки правосудия попал кот Арчибальд, крутившийся под ногами судебных приставов, которые пришли к должнику.

Хозяин был должен более 120 тысяч рублей. Кота оценили в 1,5 тысячи и едва не пустили с молотка. Хозяин пошел на хитрость: по закону недорогое имущество можно продать самостоятельно. Должник пообещал продать Арчибальда самостоятельно и слово почти сдержал: забрал кота и принес нужную сумму (в какую оценили кота). Есть подозрения, что хозяин банально выкупил кота. Но был риск, что приставы будут приходить снова и снова и забирать Арчибальда.

Однако нельзя приравнивать живое существо к бездушной вещи, чтобы на этот счет ни говорил закон. Как подчеркнул Павел Крашенинников, в результате практики изъятия домашних животных у должников негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают четвероногих питомцев членами своей семьи, так и для самих животных. В том числе из-за отсутствия требуемых условий для их содержания у органов власти, осуществляющих изъятие.

Хотя по закону животное - лишь имущество, для хозяев питомец часто как член семьи

Поэтому и предлагается внести специальные жизнеутверждающие поправки в ГПК. Предложения, как улучшить инициативу, принимаются в Комитете Государственной Думы по государственному строительству и законодательству до 11 марта.

Фото: РИА Новости
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"Полагаю, что данный законопроект найдет поддержку в обществе и будет положительно оценен, - считает советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов. - Очевидно, что в настоящее время в рамках исполнительного производства вполне достаточно средств воздействия на должника. А такие жестокие меры, как изъятие домашних животных, могут иметь лишь одну цель - жестокое эмоциональное воздействие на должника".

При этом, по его мнению, стоит предусмотреть возможность изъятия в определенных случаях домашних животных из домашних питомников.

"Полагаю, что такая ситуация не урегулирована в настоящее время, - говорит он. - Уверен, что судебный порядок изъятия в таком случае будет вполне разумный".

В свою очередь, адвокат Ксения Гордеева считает, что запрет обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам является обоснованным и этичным и что есть более результативные и гуманные способы взыскания долгов.

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