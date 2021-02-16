Получить рецептурные препараты можно будет на дому - инфраструктура для этого в России уже создана, считают во Всероссийском союзе пациентов (ВСП). Оператором они предлагают назначить "Почту России".

Вопрос о переводе торговли рецептурными лекарствами в дистанционный формат обсуждается давно, говорит Юрий Жулёв, сопредседатель ВСП. В этом заинтересованы люди с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями и пожилые. В пандемию актуальность проблемы резко возросла. "Люди с хроническими заболеваниями без преувеличения вынуждены подвергать свою жизнь опасности, сперва ожидая своей очереди за рецептом в медицинских учреждениях, затем в аптеках, чтобы получить препарат", - рассуждает Жулёв.

Принятый закон о дистанционной продаже лекарств неполный, внедрять дистанционную торговлю рецептурными препаратами нужно сейчас, без привязки к запуску электронных рецептов, уверены в ВСП.

"Почта России" могла бы обеспечить такую доставку. Каждый четвертый житель страны (38 млн человек) не имеет быстрого доступа к аптеке, при этом рядом с ним в пешей доступности (до 3 км) есть почтовые отделения. "У нас более 42 тысяч точек обслуживания, и мы способны доставить отправление по каждому адресу страны. У почты свыше 60 млн клиентов, ежедневно мы обслуживаем 6 млн человек", - рассказывают в пресс-службе компании.

"Почта России" уже активно работает с медицинской отраслью. С 2019 года на базе 11 почтовых отделений открыты пилотные аптечные пункты, а почтальоны в некоторых регионах России оказывают населению медицинскую помощь - измеряют давление, проводят опросы для раннего диагностирования онкологии, помогают пройти телемедицинский осмотр.

По мнению ВСП, инфраструктура для организации доставки рецептурных лекарств уже есть и готова к нововведению. К оказанию услуг можно привлечь также специализированные курьерские службы. Однако предложение ВСП находится на стадии обсуждения, напоминают в "Почте России", и еще рано говорить о деталях.