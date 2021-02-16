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16.02.2021 08:16
Рубрика: Спорт

Дубль Волкова не спас "Тампу-Бэй" от поражения в матче против "Флориды"

Текст: Максим Домчев

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ встречалась с "Флоридой". Тренерский штаб "молний" предоставил отдых основному голкиперу Андрею Василевскому. Без него команда уступила - 4:6.

Фото: AP Photo/Gerry Broome
Шайба Малкина спасла "Питтсбург" от поражения в НХЛ

В составе проигравшей команды две шайбы забросил российский форвард Александр Волков, голевой передачей отметился защитник "молний" Михаил Сергачев.

"Нью-Йорк Айлендерс" переиграл "Баффало" - 3:1. Голкипер Семен Варламов отразил 20 бросков из 21.

"Каролина" переиграла "Коламбус" - 7:3. У победителей голевая передача на счету Андрея Свечникова. В составе "Коламбуса" результативный балл на счету защитника Владислава Гаврикова.

Тем временем "Каролина" выменяла в "Торонто" российского форварда Егора Коршкова. Сейчас он выступает за ярославский "Локомотив". В 53 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ 24-летний нападающий набрал 31 (16+15) очко.

"Чикаго" нанес поражение "Детройту". У победителей голевой пас на счету Никиты Задорова, а в составе "красных крыльев" одна из шайб на счету Владислава Наместникова.

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