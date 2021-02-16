ЕГЭ в России исполнилось 20 лет

В это трудно проверить, но Единому госэкзамену в России сегодня исполнилось 20 лет! В этот день, 16 февраля, в 2001 году вышло постановление правительства N119 "Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена".

Аналог единого госэкзамена есть во многих странах: В Англии, США, Китае, Германии, Франции… Но тот путь, который мир прошел за полвека и больше, нам удалось преодолеть всего за 20 лет.

"Российская газета" вспоминает, как развивался ЕГЭ в России, и рассказывает, каким он стал сегодня.

Эксперимент

Одним из главных авторов идеи Единого государственного экзамена в России стал Владимир Филиппов, возглавлявший министерство образования с 1998 по 2004 годы. Именно он начал масштабную реформу. По планам, ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию, когда на бюджетное место во многих вузах можно было поступить только через репетиторство или платные курсы.

Для этой цели были выбраны тесты, которые можно было бы проверять автоматизировано. Эксперимент стартовал в 2001 году. Первыми регионами-участниками стали республика Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарская и Ростовская области. В первом ЕГЭ приняли участие более 30 тысяч выпускников.

Несколько лет шла "отладка" содержания ЕГЭ по всем предметам и его организации: от поиска оптимальных заданий до доставки бланков, работы экзаменационных комиссий, процедуре апелляции… Шел "разворот" в сторону более массового и более объективного экзамена.

И уже в 2006 году единый госэкзамен сдавали примерно 950 тысяч школьников в 79 регионах России. Его результаты принимали более тысячи вузов. В 2008 году количество участников ЕГЭ по всем предметам превышало миллион.

Когда ЕГЭ стал обязательным

В 2009 году вступили в силу поправки в закон "Об образовании", которые сделали ЕГЭ обязательным для всех выпускников школ. Условием для получения аттестата стало успешное прохождение испытания по русскому языку и математике. Одновременно с этим ЕГЭ получил "главную роль" при поступлении в вуз.

При этом некоторые вузы сохранили за собой право проводить собственные дополнительные вступительные испытания. Например, МГУ имени М.В. Ломоносова, "творческие" вузы.

На этом этапе были и трудности, и даже откровенные "провалы". Например, в 2010 году в Ростовской области 30 преподавателей, обложившись словарями и учебниками, выполняли задания ЕГЭ вместо учеников. В то же время в Астраханской области учителя по телефону подсказывали выпускникам ответы… Все эти и другие подобные истории "РГ" подробно освещала.

Тогда же пришло понимание: организацию экзамена нужно серьезно менять, чтобы избавиться от коррупции и нарушений, в первую очередь, на уровне школы. Примерно в это же время приходит понимание того, что от "угадайки" - заданий с выбором ответа - со временем придется отказаться.

В 2013 году наиболее ярко "высветилась" еще одна проблема: массовые утечки заданий в интернет. Результатом многочисленных нарушений стала отставка главы Рособрнадзора Ивана Муравьева. (И "Российская газета тоже об этом писала).

В 2014 году новый глава Рособрнадзора Сергей Кравцов (сегодня - он уже министр просвещения РФ - прим.ред.) провел "работу над ошибками": для каждого часового пояса были разработаны свои варианты заданий. Выпускники начали сдавать ЕГЭ под прицелом видеокамер.

2015 год также принес изменения: ЕГЭ "заговорил" - добавилась устная часть по иностранным языкам, допуском к экзамену стало итоговое сочинение, которое писали все 11-классники. Задания с выбором ответа стали значительно сокращаться. Из ЕГЭ по русскому "угадайка" исчезла совсем. Математику разделили по сложности: на базовую, которая необходима для получения аттестата, и профильную - для поступления в вузы.

Дальше "курс", взятый после переломного для ЕГЭ 2014 года, продолжился: экзамен становился все более совершенным и объективным, а количество нарушений снижалось из года в год.

Становятся более защищенными методы доставки заданий в регионы - используются защищенные интернет-каналы. Бланки печатаются прямо в аудиториях.

Из всех предметов ЕГЭ исчезла так называемая "угадайка", когда для правильного ответа можно было выбрать какой-то вариант наугад. Задания во всех предметах стали более творческими, заставляющими выпускника мыслить аналитически.

Как пандемия повлияла на ЕГЭ

В 2020 году пандемия COVID-19 внесла очень серьезные коррективы в единый госэкзамен. Его сдавали только те ребята, кто поступал в вузы. А школьные аттестаты выпускники-2020 получили без экзаменов. При этом на ЕГЭ появились строгие санитарные меры противоэпидемической безопасности. На экзамены привлечены 12 тысяч медицинских работников. Они бесконтактно измеряли температуру выпускника и определяли, допускать его или нет, если она повышена. Организаторы ЕГЭ, учителя и наблюдатели в 2020 году надели маски и перчатки.

Школьные классы перед каждым экзаменом проветривались, их убирали с дезинфицирующими средствами. На входе были установлены дозаторы с антисептиками. А еще во многих школах дети приходили на ЕГЭ группами, в разное время, чтобы избежать толпы на входе.

Следили за ходом экзаменов общественные наблюдатели через камеры, а помогали им нейросети и искусственный интеллект. Если "егэшника" ловили в аудитории с мобильником - результаты аннулировали.

- Нейросеть и наблюдатели отслеживали "картинку" с сотни тысяч камер - из всех школ, где было видеонаблюдение. Определяли нестандартное поведение выпускников, вычисляли посторонние предметы. Например, мобильные устройства или шпаргалки. Наша нейросеть еще достаточно молодая, она постоянно учится. Но и сейчас с задачей справляется очень хорошо: при малейшем подозрении автоматически ставит специальную метку на видео - "подозрение на нарушение". По ее "наводке" трансляцию с камеры начинает отсматривать уже оператор - человек. Он может передать информацию в пункт проведения экзамена. И уже там, на месте, учителя, члены комиссии могут принять решение удалить ли нарушителя с ЕГЭ. За использование мобильных телефонов, шпаргалок, микронаушников, справочных материалов в основные дни ЕГЭ-2020 удалили 850 человек, - рассказал ранее в интервью "Российской газете" руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Мы работаем над тем, чтобы ни у кого не осталось сомнений: списать не получится. А еще с помощью нейросети сверяем почерка. Сначала машина автоматически ставит метки на подозрительные работы, а потом уже почерковедческую экспертизу проводит специалист-человек. В этом году мы выявили работы трех ребят, у которых почерк на ЕГЭ и на итоговом сочинении не совпадал. То есть сочинение за них написал кто-то другой.

В 2021 году все эти меры сохранятся. Но будет и кое-что новенькое.

ЕГЭ спустя 20 лет

Сегодня ЕГЭ - объективный механизм оценки знаний выпускников. И одновременно это "социальный лифт": благодаря единому экзамену у ребят из провинции появилось больше возможностей поступать в сильные столичные вузы.

- Важная задача ЕГЭ - обеспечение равных условий и возможностей для всех его участников. И с этой задачей ЕГЭ в полной мере справляется: единые задания, единые условия, возможность поступить в вуз независимо от места жительства и учебы, - рассказал начальник организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. - Ежегодно ЕГЭ совершенствуется и технологически развивается. Так с 2021 года экзамен по информатике будет проведен на компьютерах. Сегодня ЕГЭ - это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов. Трансформацию ЕГЭ мы видим только если изменятся внешние требования и запросы общества.

В 2021 году из-за пандемии ЕГЭ по-прежнему будут сдавать только те ребята, кто хочет поступать в вуз. Все санитарные меры сохраняются. Планируется, что основной период ЕГЭ-2021 пройдет с 31 мая по 2 июля (основные дни - с 31 мая по 25 июня, резерв - с 28 июня по 2 июля). Дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля (основные дни - с 12 по 14 июля, резерв - 17 июля).