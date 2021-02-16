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16.02.2021 11:52
Рубрика: Экономика

Экономист прокомментировал рекордный рост курса биткоина

Текст: Михаил Загайнов
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

После взрывного роста курса биткоина криптовалюту, скорее всего, ждет коррекция, заявил RT эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Курс биткоина превысил 49 тысяч долларов

По словам эксперта, курс криптовалюты очень сильно зависит от "информационных вбросов". "У биткоина нет материальной основы, кроме доверия к нему со стороны пользователей", - объяснил экономист.

Нижней границей для биткоина Беляев считает отметку в районе 20-30 тысяч долларов.

Во вторник биткоин обновил очередной исторический максимум, вплотную приблизившись к отметке в 50 тысяч долларов. Криптовалюта растет с небольшими коррекциями с середины декабря, когда курс впервые превысил отметку в 20 тысяч долларов.

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