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16.02.2021 06:35
Рубрика: Общество

Эксперт объяснила, от каких полезных продуктов быстро растет живот

Текст: Оксана Грибанова

Очень часто в надежде сбросить лишний вес люди допускают распространенную и достаточно опасную ошибку - начинают худеть с акцентом на определенные продукты. Например, "садятся" на кефир или гречку. Или чрезмерно увлекаются смузи, свежевыжатыми соками, делая их основой рациона. Кстати, соки, особенно апельсиновые, повышают кислотность. У некоторых любителей "витаминных коктейлей" развивается атрофия кишечника. Это связано с тем, что кишечник не тратит энергии, переваривая жидкость.

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Любители монодиет, как правило, недополучает необходимые для нормальной работы организма витамины и микроэлементы. Кроме того, рано или поздно люди набирают дополнительный вес.

"После перехода на обычное питание 80% людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать ещё большее количество килограммов", - предупредила спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT.

Специалист также отметила, что людям с заболеваниями ЖКТ нельзя ограничивать себя в полноценном питании длительное время. Кроме того, часто человек не подозревает о существующих проблемах в организме. Перед тем, как начинать худеть и вносить изменения в рацион, необходимо сдать анализы, сходить к терапевту.

"Воспалительные процессы, возможно, какие-то хронические заболевания ЖКТ - это тоже противопоказания для того, чтобы сидеть на каких-то конкретных диетах", - уточнила Ирина Писарева.

Наука Общество Здоровье

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