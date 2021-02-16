Эксперты ВОЗ: Китай предоставил все данные для изучения коронавируса

Президент EcoHealth Alliance, член экспертной группы ВОЗ Питер Дашак, занимающийся изучением происхождения коронавируса, заявил в Twitter, что ученые получили важные данные от китайской стороны и узнали всю необходимую информацию о каналах распространения инфекции.

Эксперт лаборатории ВОЗ по изучению кори, краснухи, гриппа и детского спинномозгового паралича Теа Фишер в Twitter раскритиковала New York Times за искажение своих слов. Она отметила, что Китай и международная эпидемиологическая группа установили хорошие партнерские отношения. По ее словам, Китай активно участвует в совместной работе, а цитаты были намеренно искажены, что отбрасывает тень на важную научную работу. Увидев комментарий Теи Фишер, Питер Дашак вновь сообщил, что он сильно разочарован в американских СМИ.