Эквадор не может определиться со вторым претендентом на кресло президента

Прошедший почти 10 дней назад в Эквадоре первый тур президентских выборов завершился с необычным результатом. Второе место поделили сразу два кандидата: Гильермо Лассо ("Движения КРЕО") и Яку Перес ("Движение за многонациональное единство Пачакутик"). Ни тот ни другой не намерен отказываться от возможности побороться во втором туре за кресло президента с Андресом Араусом, победителем первого тура.

Шансов на то, что Лассо и Перес договорятся между собой, практически нет. Как отмечают местные эксперты, у них слишком разные взгляды.

На прошлой неделе они согласились с необходимостью провести пересчет голосов в ряде регионов. Но затем Лассо, который чуть-чуть опережает своего соперника, заявил, что это можно будет сделать, только если свое согласие дадут все кандидаты, принимавшие участие в первом туре выборов. А это 16 человек. Политологи отмечают, что отказ хотя бы одного из них погрузит страну в еще более глубокий институциональный кризис.

Национальный избирательный совет ждет, какое же решение будет принято. Если разрешение будет получено, он пересчитает 100 процентов бюллетеней в провинции Гуаяс и 50 процентов в еще 16 провинциях. Сколько времени это займет, не сообщается. Совет озвучит только окончательный результат.

Как напоминает газета Expreso, второй тур выборов должен состояться 11 апреля.