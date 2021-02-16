Эндокринолог рассказала, что ожидать после резкого отказа от сигарет

Отказ от сигарет действительно может спровоцировать набор лишнего веса, но это, разумеется, не должно стать причиной для возвращения к пагубной привычке - все корректируется, отметила врач-эндокринолог Елена Губкина.

Как объяснила специалист, у курящих более медленные процессы всасывания пищи в кишечнике, чем у свободных от вредной привычки. Отсюда может быть сниженный аппетит. Когда человек отказывается от сигарет, обостряются вкусовые качества. А это в итоге приводит к набору лишнего веса.

"Людям, которые отказались от вредной привычки, рекомендуется больше заниматься спортом, физическими активностями, разумнее подходить к выбору пищи и консультироваться с диетологом для контроля веса", - отметила Елена Губкина в интервью aif.ru.

Кроме того, причинами неожиданного набора веса могут быть прием некоторых лекарств (об этом необходимо спросить у лечащего врача), присутствие в рационе большого количества соленой пищи, стрессы и плохой сон.