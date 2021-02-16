ЕГЭ и репетиторы - самая, пожалуй, обсуждаемая тема в любой семье, где есть школьники. Но настоящий ажиотаж вызвало предложение одного из депутатов: создать электронную репетиторскую платформу и выделять ученикам сертификаты по 100 тысяч рублей для подготовки. Почему эксперты считают эту инициативу вредной? Как сломать систему натаскивания на ЕГЭ? И есть ли альтернатива Единому госэкзамену?

- Вижу здесь очень большие риски. Создать государственную систему репетиторства - значило бы фактически расписаться в бессилии школы. В том, что она со своей задачей не справилась. А это не так, - рассуждает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. - Большая часть старшеклассников берут частные уроки вовсе не потому, что рискуют не сдать выпускные экзамены. Цель репетиторства - натренировать на максимально высокий балл для поступления в вузы.

А все потому, что ЕГЭ - испытание с действительно высокими ставками. На кону сотни тысяч, а то и миллионы рублей, которые придется выложить за платное обучение в вузе, если ребенок не поступит на бюджет. Средняя цена часового занятия по математике или английскому в Москве - примерно 1500-2000 рублей. В регионах можно найти хорошего преподавателя раза в два дешевле. Но - как повезет.

- Пандемия сильно подогрела эту тему. После удаленки репетиторы нужны многим. Моя старшая дочь в 9-м классе, и каждую неделю у нее занятие с преподавателем по математике, курсы по биологии. В среднем выходит 8-10 тысяч рублей в месяц. А в 11-м классе придется брать уроки по всем предметам ЕГЭ, - говорит член экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования и науки Татьяна Суздальницкая. - Но это вовсе не значит, что школа плохая. Просто есть темы, которые ребенку нужно "разжевать". Я оканчивала школу много лет назад и уже тогда занималась с двумя преподавателями. Конкуренция за место в хорошем вузе была и будет всегда. А пока есть конкуренция, будут и репетиторы.

- Сын занимается с частником с 4-го класса. Причины? Школьный учитель математики не понимал ребенка, считал его слабым и не замечал на уроках. В дневнике были тройки и двойки. К 7-му классу репетитору удалось вывести сына на твердую четверку, - делится мама из Перми Елена Носкова. - Так что дело не только в ЕГЭ: школе не хватает индивидуального подхода. Если родителям будут давать сертификат в 100 тысяч рублей, никто не откажется: я уже потратила на репетиторов гораздо больше.

- Подобные предложения - обычный популизм. Даже если предположить, что система образования получит подобные дополнительные средства, государству нет никакого смысла брать на себя риски частного бизнеса. Нет смысла создавать параллельную школе структуру, качество преподавания в которой невозможно проконтролировать, - убеждена Ирина Абанкина.

Что, если не ЕГЭ?

- До ЕГЭ у вузов была монополия на подготовку детей к поступлению. Университеты зарабатывали на своих курсах, а преподаватели - на репетиторстве. Вернуть старую систему - значит вернуть высокие коррупционные риски, а заодно резко сократить образовательную мобильность внутри регионов, - говорит директор ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко. - Пока альтернативы ЕГЭ я не вижу. Несмотря на все недостатки этого экзамена. Учителя и ученики уже привыкли к ЕГЭ - система тонко настроилась. Не нужно ее ломать, дайте школе спокойно поработать хотя бы несколько лет без потрясений. Давайте не забывать и другое: ЕГЭ - это "социальный лифт", благодаря которому у ребят из провинции появилось больше шансов поступить в сильные столичные вузы.

Мнение

Алихан Динаев, учитель обществознания и права, руководитель педагогической мастерской ЧГПУ, "Учитель года России-2018"

- Когда у вас 30 старшеклассников, то индивидуальное обучение - это скорее недосягаемая цель и мечта, чем реальность. Но инициатива - выдавать сертификаты на репетиторство - кажется мне слишком сложной и дорогой. В прошлом году в РФ было 710 тысяч выпускников. Выделив каждому по 100 тысяч рублей, государство потратит 71 млрд рублей. Я-то только рад, если такие суммы будут направлены в систему образования и материально поддержат педагогов. Но думаю, что есть более эффективные способы их использования. Лучше отдать эти деньги школе, а не репетиторам или электронным платформам.

Тем более что интернет просто завален онлайн-уроками, видеокурсами, тестами, чек-листами и другими материалами.