ФИДЕ возобновляет турнир претендентов в Екатеринбурге

Турнир претендентов, в ходе которого определится соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена по матчу за шахматную корону, возобновится в Екатеринбурге 19 апреля.

Как сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ), имя победителя мы узнаем к 28 апреля, в этот день, если потребуется, пройдут тай-брейки.

Напомним, что соперничество восьми сильнейших гроссмейстеров стартовало в Екатеринбурге в середине марта 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир был приостановлен. Участники успели отыграть только первый круг. После семи туров в турнире претендентов лидируют француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка. В соревновании также участвуют американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао, россиянин Александр Грищук, представитель Нидерландов Аниш Гири (у всех по 3,5 балла), китаец Дин Лижэнь и россиянин Кирилл Алексеенко (у обоих по 2,5 очка).

Ранее было объявлено, что чемпионский матч пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо". Магнус Карлсен и его оппонент разыграют призовой фонд в 2 миллиона евро.

Кстати, Карлсен только что потерпел поражение от американца Уэсли Со в финале шахматного онлайн-турнира Opera Euro Rapid в рамках Champions Chess Tour.