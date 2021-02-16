Фуркад допустил возможность стать тренером сборной России по битлону

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира француз Мартен Фуркад, завершивший карьеру в 2020 году, признался, что если бы поступило предложение стать тренером сборной России, то он принял бы его.

"Что отвечу, если позовут работать тренером в России? Это мог бы быть чудесный вызов. Вы знаете мое отношение. Россия - это не просто одна из, а самая зимняя страна в мире. Мне удивительно не видеть ее в числе доминирующих наций в биатлоне, как Норвегия и Франция сейчас. Мне бы очень хотелось, чтобы российские атлеты вернулись на ведущие позиции в мире. Уверен, что им это под силу", - приводит слова Фуркада "Матч ТВ".

Француз отметил, что понимает, насколько непросто будет наладить взаимоотношения между федерацией и всеми регионами.

"Но если мне дадут полный карт-бланш, то почему бы и нет. Правда, я сейчас задумался, о дочерях вспомнил. Не знаю, смогу ли снова оставить надолго их и родной дом. Но я бы точно подумал над приглашением из России", - сказал Фуркад.