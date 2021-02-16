Глава OMV: "Северный поток-2" - это необходимый и важный для Европы проект

Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле заявил, что вопрос завершения строительства "Северного потока-2" не должен лежать в политической плоскости. По его мнению, которое он озвучил в ходе "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты, политические вопросы должны решаться дипломатическими методами, а на бизнес не должно оказываться давления.

"Если говорить об этом проекте, то я для себя убежден полностью, что этот проект как обоснованный, так и необходимый. Но при этом если имеют место проблемы с российскими политиками, какие-то проблемы в сфере политических событий, то нужно по дипломатическим каналам решать их, дипломатическим образом. И нужно смотреть, чтобы на компании, на бизнес не оказывалось дополнительное давление", - цитирует Зеле РИА Новости. Глава OMV также заявил, что газопровод обязательно будет достроен и выразил уверенность в том, что это произойдет достаточно быстро.

Рейнер Зеле отметил, что инвесторы проекта остаются в нем заинтересованы и пытаются повлиять на то, чтобы он был как можно скорее завершен. "Имеет место достаточно большая задержка (в строительстве - прим. "РГ"). Разумеется, задержка оказывает негативное влияние в том числе на инвестиционную эффективность. И, разумеется, для Европы это важный проект", - заявил руководитель австрийской компании.