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16.02.2021 15:56
Рубрика: Власть

Госдума поддержала поправки в закон о персональных данных

Текст: Галина Мисливская

Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала в первом чтении правительственные поправки в закон о персональных данных, которые позволяют, в частности, оформлять одно согласие на их обработку сразу для нескольких целей. Ко второму чтению депутаты намерены существенно доработать документ.

Как рассказал, представляя проект, замминистра цифрового развития Олег Иванов, кабмин предлагает внести следующие изменения в правила обработки персональных данных:

- вместо ФИО и адреса разрешить использование "уникального идентификатора". По словам Иванова, это может быть, например, ИНН гражданина;

- оформлять одно согласие на обработку данных для нескольких целей, для каждой из них должны быть указаны сроки действия и лица, которым дается разрешение;

- использовать для уничтожения информации только те средства, которые прошли процедуру соответствия в ФСБ России или в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России;

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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- утвердить процедуру обезличивания данных, ответственное ведомство - Роскомнадзор.

"Реализация указанных положений будет способствовать уменьшению объема оборота обрабатываемых персональных данных и повышению их защищенности", - говорится в пояснительной записке.

В профильном комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи документ в целом поддерживают, но, как заявил глава комитета Александр Хинштейн, намерены его доработать. "Целый ряд предлагаемых коллегами по правительству инициатив, на взгляд профильного комитета, либо нереализуемы, либо нуждаются в определенной корректировке", - сказал он. О каких именно положениях законопроекта идет речь, депутат не уточнил.

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