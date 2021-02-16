Госдума поддержала проект о наделении тренеров статусом педагогов

Госдума во вторник приняла в I чтении правительственный законопроект, который приравнивает тренеров спортивных школ к педагогическим работникам.

По словам замминистра спорта Ксении Машковой, которая представила документ на пленарном заседании палаты, это позволит тренерам получать социальные гарантии наравне с учителями. При этом новые нормы "не отменяют и не уменьшают уже имеющиеся гарантии и стимулирующие выплаты, которые получают тренеры согласно Трудовому кодексу", подчеркнула замглавы Минспорта.

Законопроектом вводится специальное понятие - тренер-преподаватель - для тех, кто обучает детей в спортивных школах и центрах. А сами детские спортшколы выделяются в особую категорию "дополнительных образовательных организаций спортивной направленности". Программы спортивной подготовки при этом станут дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта. Стандарты спортивной подготовки Минспорта будет согласовывать с Минпросвещения.

Как рассказал член профильного комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог, ко второму чтению в законопроект планируется внести поправки, которые позволят применять его нормы в пилотном режиме в отдельных субъектах Федерации. Депутат пояснил, что обязательное распространение новых правил на все регионы страны создало бы большую дополнительную финансовую нагрузку на их бюджеты.