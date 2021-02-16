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16.02.2021 13:25
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о запрете высаживать из транспорта детей без билета

Текст: Татьяна Замахина
В России запретят высаживать из общественного транспорта безбилетников до 16 лет. Такой правительственный закон принят Госдумой. Речь в документе идет о детях, которые едут без сопровождения взрослых.
Фото: Александр Щербак/ ТАСС Фото: Александр Щербак/ ТАСС
Фото: Александр Щербак/ ТАСС

Действующая редакция Устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта формально допускает высадку юных пассажиров, которые едут "зайцем".

Фото: PhotoXPress
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"Сегодня мы приняли в окончательном, третьем, чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета, - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Мы считаем, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью".

Ранее резонанс в обществе вызвали случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком.

Если с ребенком едет взрослый сопровождающий, то при отказе от оплаты проезда им придется вместе выйти на ближайшей остановке.

Кроме того, контролеры будут вправе требовать от юных пассажиров документы, удостоверяющие их личность, если появились сомнения при определении их возраста.

Как ранее уточнял зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, в некоторых регионах уже утвердили документы, которые запрещают высадку таких "зайцев". Однако в целом по стране подобные ситуации все еще возникают.

Благодаря принятию законопроекта, в транспортный устав будут внесены и другие изменения. А именно, региональная власть получит право утверждать порядок контроля за оплатой проезда, перевозки багажа и ручной клади - с учетом местной специфики.

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