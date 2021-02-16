Госдума расширила право многодетных родителей на отпуск в удобное время

Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему - не больше 14 лет. В настоящее время это касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет.

"Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.\